Дефицита электроэнергии нет, Украина приняла излишки электричества из Польши - Минэнерго

В Украине сегодня дефицита электроэнергии не наблюдается, Украина приняла электроэнергию по запросу Польши из-за излишков в стране, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии не зафиксировано. Потребности потребителей покрываются внутренней генерацией, также планируется коммерческий импорт электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

Как указано, с краткосрочного ремонта в работу введен блок ТЭС, в то же время в аварийный ремонт выведен другой блок ТЭС. Также в эти сутки на запрос польской стороны, у которой возникли излишки электроэнергии, Украина приняла электроэнергию в объеме 3050 МВт-ч.

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - отметили в министерстве.

Последствия обстрелов

В результате обстрелов, как сообщается, обесточена линия ВЛ 110 кВ в Донецкой области. В результате без напряжения две шахты, на поверхность выведены 5 работников. Также без света бытовые потребители города-спутника.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным и составляет 15,64 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в Минэнерго.

Импорт/экспорт

Импорт электроэнергии за прошедшие сутки, как указано, составил 18 787 МВт-ч. Экспорт не осуществлялся.