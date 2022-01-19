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ГБР об обжаловании меры пресечения Порошенко: основания есть

ГБР об обжаловании меры пресечения Порошенко: основания есть

Киев • УНН

 • 15998 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сторона обвинения имеет все основания для обжалования решения суда о мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующую позицию выразило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Цитата

"Считаем, что решение суда об избрании меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому сторона обвинения имеет все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в заявлении ведомства.

Детали

В ГБР отметили, что в постановлении об избрании меры пресечения следственным судьей констатировано законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Также судом возложено на Петра Порошенко следующие обязанности: прибытие по каждому требованию к органу досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Добавим

Сегодня Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Также суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

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