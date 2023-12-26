Davos Communications Awards 2023: шоу о крипте Владимира Носова признали лучшим

Просветительское шоу о криптовалютах и блокчейне ВуНі, основателем которого является CEO компании WhiteBIT Владимир Носов, стало победителем премии Davos Communications Awards 2023 в номинации "Коммуникации в эпоху крипто". Победителей объявили во время церемонии награждения 12 декабря 2023 года, передает УНН.

ByHI - это YouTube-шоу, основателем и ведущим которого является Владимир Носов, основатель и CEO одной из крупнейших криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT. Ранее проект имел название Gagarin Show, но с сентября 2022 года его новое название - ВухоНІС (сокращенно - ВуНі). В выпусках ведущие Владимир Носов и Глеб Ушаков в развлекательном формате знакомят зрителей со всеми нюансами сферы крипты и блокчейна. Аудитория шоу - как опытные криптаны, так и те, кто только знакомится с пространством Web3.

"Мы создали первый в своем роде проект, который в результате стал лучшим. Очень горжусь командой, которая в течение четырех лет, несмотря на ковид, войну, все же задает уровень. Мы в очередной раз доказали, что о крипте и блокчейн можно рассказывать интересно и с юмором. Благодарны нашим зрителям за приверженность и преданность на протяжении многих лет. Спасибо, что вы, как и мы, верите в развитие сферы крипты в Украине", - заявил Владимир Носов.

В этом году больше всего наград Davos Communications Awards 2023 получили украинские и бразильские специалисты в сфере коммуникаций. Среди представителей Украины победителями стали: Киевский городской совет (получил золото в категории Digital Agency of the Year); Новая Почта (получила золото в номинации Best Public Relations Campaign); DTEK Renewable (стал победителем в номинации Best Use of Brand). За отличный коммуникационный ответ на полномасштабное вторжение россии отметили сразу трех представителей из Украины: Киевский городской совет (золото), Новую Почту (серебро) и Ukrainian PR Army (бронза). В целом украинские компании получили первенство в пяти из 28 общих номинаций.

Davos Communications Awards 2023 - премия, учрежденная World Communications Forum Association. Ею ежегодно отмечают лучшие проекты специалистов по связям с общественностью и коммуникациям со всего мира.