Данилов заявил, что Украина вскоре получит дополнительные противовоздушные средства

В ближайшее время Украина получит новые противовоздушные средства, которые помогут защищать объекты инфраструктуры. Об этом отметил в эфире Украинского Радио Алексей Данилов, комментируя заявление Президента относительно новых пакетов военной помощи Украине, которые нашей стране предоставят по итогам "Рамштайна", передает УНН.

Детали

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что на повестке дня остается и вопрос сокращения времени тревог при взлете российских МиГ-31.

"Мы будем делать все возможное, чтобы тревоги длились максимально коротко, но если есть угроза жителям, мы не можем рисковать".

"С учетом того, что мы сейчас перед зимним периодом, вопрос ПВО стоит на повестке дня. Президент и все люди, которые занимаются вопросами обеспечения нашей страны в военное время, работают с этим вопросом. В ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы мы прежде всего сохраняли нашу инфраструктуру. Речь идет об энергетических объектах, потому что сейчас, если будет снижение температуры, наше население должно получать электричество и быть в тепле", - рассказал Алексей Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине увеличиваются возможности ПВО - Зеленский

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего также объявили о создании коалиции развития украинской противовоздушной обороны: "Если мы вспомним, какая ситуация была у нас на февраль 2022 года, то мы умоляли мир и президент ежедневно обращался о том, чтобы нам закрыли небо. Сегодня же мы закрываем часть территории, однако, к сожалению, не вся территория еще закрыта. Мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО. Это очень важно для нашей страны, для наших граждан, для наших населенных пунктов, потому что что там живут люди и они должны иметь достойные условия для своего существования".

Добавим

Также Владимир Зеленский поручил Генштабу Украины предложить решение, чтобы вылеты российских носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы. Этот вопрос, как отметил Алексей Данилов, находится на повестке дня.

"Здесь один чувствительный аспект, который касается МиГ-31. Эти средства поражения очень быстро могут достигать крайней точки нашей страны за 5-6 минут, а центра страны - за 3-4 минуты. Поэтому мы не можем пренебрегать безопасностью наших граждан. Что касается остальных средств поражения, то мы понимаем время, за которое они могут быть уже на нашей территории, там гораздо проще. Если же в воздухе МиГ-31, это опасность и мы не можем пренебрегать жизнью наших граждан, не предупреждая о ней. Поэтому к этому надо относиться спокойно, а мы будем делать все возможное, чтобы это (тревоги - ред.) длилось максимально коротко, но если есть угроза жителям, мы не можем рисковать", - подчеркнул секретарь СНБО.