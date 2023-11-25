Данилов заявил, что Украина вскоре получит дополнительные противовоздушные средства
Секретарь СНБО заявил, что в ближайшее время будут поставлены дополнительные противовоздушные средства поражения от ракет именно для того, чтобы Украина, прежде всего, сохраняла свою инфраструктуру.
Украинские войска уничтожили 860 российских солдат за последние сутки
За прошедшие сутки украинские войска уничтожили 860 оккупантов, в результате чего общие военные потери россии с начала вторжения составили 323 760 человек.
Арахамия о проблеме ротации в армии: делают вид, что завтра война закончится
Давид Арахамия отметил необходимость решения проблемы отсутствия ротации для 250 000 украинских фронтовиков, которые воюют без помощи, поскольку, по его мнению, они не могут вести боевые действия в течение двух лет непрерывно.
Атака беспилотников обесточила 77 жилых домов и 120 учреждений в Киеве
В Киеве произошло обесточивание 77 жилых домов и 120 учреждений из-за масштабной атаки беспилотника, который повредил воздушную линию электропередач. Сейчас продолжаются восстановительные работы.
На Авдеевском направлении военные отбили 30 вражеских атак: ситуация на фронте
За прошедшие сутки украинские войска провели 74 боевых столкновения, сбили все 6 вражеских БПЛА "Шахед-136/131" и отбили многочисленные атаки на разных направлениях, продолжая при этом наступление на Мелитопольском направлении.
Враг ударил беспилотниками по столице: есть разрушения и пострадавшие
Атака вражеских беспилотников в Киеве привела к разрушениям и ранениям; обломки упали на здания, две женщины оказались заблокированы в здании.
Сегодня 90-я годовщина Голодомора 1932-33 годов: мир узнает правду о геноциде против украинцев, который россия пытается повторить
Украинцы чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов и других искусственных голодов созданных советской властью на территории Украины, которые привели к миллионам смертей. Сейчас геноцид украинского народа путем войны пытается осуществить россия.
Зависит успешное окончание войны в Украине: Арахамия назвал один из факторов
Давид Арахамия призвал к политическому единству за рубежом, утверждая, что от этого единства зависит исход войны.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине
Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.
Массированная атака на Киев: обломки БПЛА упали на многоэтажку в Днепровском районе
Обломки сбитого беспилотника упали на киевскую многоэтажку, вызвав задымление на верхних этажах; спасатели уже выехали на место происшествия.