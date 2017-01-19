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Д.Трамп начнет день инаугурации с посещения церкви Святого Иоанна

Д.Трамп начнет день инаугурации с посещения церкви Святого Иоанна

Киев • УНН

 • 7922 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Для избранного президента США Дональда Трампа день инаугурации начнется с посещения церкви, сообщил в четверг Шон Спайсер, который станет спикером Белого дома, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По традиции, существующей с 1933 года, перед вступлением в должность избранные президенты США посещают службу в церкви Святого Иоанна напротив Белого дома. Затем избранный президент, избранный вице-президент и члены их семей посетят Белый дом, где для них будет сервирован стол. Далее они отправятся в Капитолий, где состоится церемония инаугурации. После принесения присяги новый президент выступит с речью, в которой изложит основные направления своей политики.

По словам Спайсера, Дональд Трамп "планирует изложить свое видение будущего страны", коснется создания новых рабочих мест, образования, здравоохранения и роли власти.

После завершения инаугурации Дональд Трамп, Майкл Пенс и их ближайшее окружение посетят торжественный обед, на котором будут присутствовать члены Конгресса США. Затем Дональд Трамп и близкое окружение будут наблюдать за инаугурационным парадом с трибуны у Белого дома. На следующий день, 21 января, Дональд Трамп и Майкл Пенс примут участие в молитвенном завтраке в Национальном кафедральном соборе Вашингтона.

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