Combined Resolve XII: как тренируются украинские военные в Германии

Механизированная рота под командованием капитана Александра Борща из состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" ВСУ получила боевой приказ и осуществила марш в определенный район. Подразделения роты заняли позиции и замаскировали технику, организовали охрану.

Украинская механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США. Впереди почти десять суток маневров. Во время учений планируется отработка различных видов боя и действий в составе многонациональной бригады сил BLUFOR.

В многонациональных учениях Combined Resolve XII (Совместные усилия XII) принимают участие около 5000 военнослужащих из 21 страны. Обучение Combined Resolve проводятся для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.

Напомним, украинский КОРД и американский SWAT провели обучение в аэропорту "Борисполь".