Combined Resolve XII: как тренируются украинские военные в Германии

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41090 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118716 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120608 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125052 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128043 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150953 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 201071 просмотра

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Актуальное
Combined Resolve XII: как тренируются украинские военные в Германии

Combined Resolve XII: как тренируются украинские военные в Германии

Киев  •  УНН

 • 42839 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Германии накануне начата активная фаза многонациональных учений Combined Resolve XII, продолжающихся на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (JMRC), что в городе Хоенфельс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Механизированная рота под командованием капитана Александра Борща из состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" ВСУ получила боевой приказ и осуществила марш в определенный район. Подразделения роты заняли позиции и замаскировали технику, организовали охрану.

Украинская механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США. Впереди почти десять суток маневров. Во время учений планируется отработка различных видов боя и действий в составе многонациональной бригады сил BLUFOR.

В многонациональных учениях Combined Resolve XII (Совместные усилия XII) принимают участие около 5000 военнослужащих из 21 страны. Обучение Combined Resolve проводятся для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.

Напомним, украинский КОРД и американский SWAT провели обучение в аэропорту "Борисполь".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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