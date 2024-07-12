Белорусские силовые ведомства готовятся провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной. Таким образом Минск стремится продемонстрировать собственную силу военным КНР, которые сейчас находятся в Беларуси на совместных военных учениях. об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что белорусы планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят с целью показать китайским коллегам свои возможности.

В частности, с 8 по 19 июля на территории республики Беларусь проходят первые совместные учения сил специальных операций сс рб и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР. Учения имеют статус "антитеррористических".

В Сопротивлении добавляют, что накануне учений и прибытия китайских подразделений в Беларусь, заместитель начальника генерального штаба ВС РБ генерал-майор Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций.

Это заявление было призвано подготовить информационное поле для проведения белорусской стороной собственных провокаций, ведь ей будет крайне выгодно в контексте вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первых совместных антитеррористических учений с НОАК показать способность собственных органов безопасности к реагированию на угрозы - убеждают в Центре национального сопротивления.

ЦНС поясняет, что в планах у белорусских силовиков "успешно пресечь вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет предпринята попытка обвинить Украину.

Напомним

На прошлой неделе, китайские войска прибыли в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений с белорусскими силами с 8 по 19 июля.