С точки зрения структуры противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину по мнению военных нужно 25 систем Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Если я скажу сколько нам еще нужно, то будет понятно сколько у нас есть уже. Я могу сказать сколько нам вообще нужно Patriot с точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину по мнению наших военных нам нужно 25 систем - сказал Зеленский.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Президент США анонсировал 5 систем Patriot для Украины, но возможно их будет больше.

В Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ.