По оценкам военных, озвученным президентом Владимиром Зеленским, Украине нужно 25 комплексов противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью прикрыть свою территорию.
С точки зрения структуры противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину по мнению военных нужно 25 систем Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Если я скажу сколько нам еще нужно, то будет понятно сколько у нас есть уже. Я могу сказать сколько нам вообще нужно Patriot с точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину по мнению наших военных нам нужно 25 систем
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что Президент США анонсировал 5 систем Patriot для Украины, но возможно их будет больше.
В Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ.