Мужчине, который стрелял в нардепа, будут просить содержания под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Мужчине, который стрелял в народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области, следователь просить мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН рассказал советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
"Задержанный в порядке ст. 208 УПК Украины может находиться сейчас и в следственном изоляторе или в кабинете следователя, в отделении, где с ним проводятся процессуальные действия. 72 часа удерживает его полиция, после чего ему будет избрана мера пресечения", - отметил Форостяк .
По его словам, следователь будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
Кроме того, как отметил Форостяк, по месту жительства задержанного было обнаружено несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.
Напомним, в Одесской области народный депутат Украины Александр Урбанский получил ранения из травматического оружия.
Как сообщал УНН, стрелявшего в народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области, задержано.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.