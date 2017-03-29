Мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать выстрел от гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Донецкой области при попытке разобрать выстрел от ручного противотанкового гранатомета погиб человек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
“Сегодня, 29 марта, при попытке разобрать выстрел от ручного противотанкового гранатомета погиб житель населенного пункта Часов Яр”, — говорится в сообщении штаба.
Также отмечается, что, по предварительной информации, выстрел от РПГ человек нашел на военном полигоне Часов Яр.
“При попытке разобрать найденный боеприпас выстрел сдетонировал. От полученных ранений мужчина погиб. Медперсонал скорой медицинской помощи, прибывший на место происшествия, констатировал смерть”, — добавили в сообщении.
Также отмечается, что на месте происшествия проводятся следственные действия.
Напомним, за минувшие сутки, 28 марта, в зоне проведения антитеррористической операции были ранены трех украинских военнослужащих.