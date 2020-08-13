"Чего не сделаешь для блага концессии": зачем Украина отдает в аренду порты

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сегодня в Украине в концессию отдают объекты инфраструктуры, в том числе порты. Первым портом, который оказался в концессии - стал Херсонский. На очереди - Николаевский "Ольвия". Что такое концессия и означает ли это то, что мы навсегда теряем активы государства, узнавал УНН.

Концессия - это не продажа

Концессия - это не продажа: скорее аренда на длительный срок, с гарантией вложений инвестиций и фиксированных отчислений государству. Как правило договоры концессии допускают гарантийный платеж государству и процент от дохода. Еще в Римской империи так называемые "мунисипы" передавали в частное управление объекты инфраструктуры, такие как почтовые станции, порты, бани.

Расцвет инфраструктурных концессий пришелся на 19 век, когда были созданы крупнейшие объекты инфраструктуры: судоходные каналы, железные и автомобильные дороги.

В международной теории и практике к инфраструктурным концессиям традиционно относят объекты в сфере транспорта, электро- и водоснабжения, благоустройства территорий, образования, туризма, охраны. Основной критерий передачи государственной собственности в этих сферах - повышение экономической эффективности их эксплуатации при сохранении социальной направленности, а также их статус как государственной собственности.

В странах Европы и США концессии - наиболее популярный вид частно-государственного партнерства

В Европе и США до 80% партнерских договоров между государством и частным бизнесом приходятся на концессии. Особенно высока роль концессий в реализации крупных проектов в области транспортной инфраструктуры.

Если говорить о портах, то известно, что в концессию отданы: Южный контейнерный терминал в порту Констанца в Румынии, порт Бургас в Болгарии, порт Лимасол на Кипре, порт Самсун в Турции, порт Барселоны в Испании.

Означает ли концессия потерю контроля над портами Украины?

Существует мнение, что концессия - это неизбежная потеря контроля над гособъектами, но это не так, уверяют в Министерстве инфраструктуры.

Например, преданный в концессию Херсонский порт неподвижно остается в собственности государства. При этом, концессионер - ООО "Рисойл-Херсон" за 30 лет права пользования им должен будет вложить в развитие 300 млн грн и еще 18 млн - в развитие местной инфраструктуры.

К 2030 году он обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн. К тому же он должен будет единоразово заплатить в бюджет 12 млн грн и ежегодно отчислять 7% от своего дохода.

На следующей неделе в концессию отдают Николаевский порт "Ольвия". Концессионером будет компания QTerminals государства Катар. В развитие порта он должен будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.

Правильно ли делает Украина?

Как утверждают эксперты, альтернативы для концессий нет. Инфраструктура Украины разрушена, модернизация нужна "на вчера", а денег на эти цели и в таком количестве в бюджете нет.

"Концессия - это договор, как минимум, среднесрочный, как правило - долгосрочный, по которому инвестор (концессионер) имеет определенные права и возможности зарабатывать, большую часть чистой прибыли оставляя себе. Но, при этом, он вкладывает в инфраструктуру, которая остается стране навсегда. И для того, чтобы инвестиции были оправданы - инвестор должен получать прибыль.

Сегодня в Украине нет альтернативного пути, как идти по пути концессии инфраструктурных объектов. Это касается и портов и некоторых аэропортов, автомобильных дорог, возможно даже железнодорожных путей, поскольку у государства нет достаточных средств, чтобы развивать инфраструктуру, модернизировать ее под современные требования и стандарты. Поэтому единственный выход - это привлекать инвесторов, а так как речь идет о масштабных капитальных инвестициях, инвестор должен иметь гарантию того, что он, вложив деньги на свой риск - может зарабатывать на этих объектах и инфраструктуре. Для этого ему нужен договор концессии.

Если мы хотим развиваться, если Украина хочет стать определенным логическим центром в центре Европы - для этого надо развивать инфраструктуру, причем всех видов. Поэтому альтернативы концессии нет.

Частный собственник лучше, чем государственный. И это не только украинская, но и общемировая практика, Он эффективен, как правило. Конечно же, есть исключения, но общая мысль является именно такой. А особенно для Украины, которая сегодня является глубоко коррупционным государством - с коррупцией, которая осуществляется в государственном секторе", - говорит экономист Андрей Новак.