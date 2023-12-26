Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно
Киев • УНН
Член ВСП Елена Ковбий заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно
В практике Высшего совета правосудия был не один случай, когда Большая Палата Верховного Суда отменяла решения ВСП, и члены совета были вынуждены их пересматривать. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказала член Высшего совета правосудия, первая в истории Украины женщина-судья, которая взяла в руки оружие из-за широкомасштабного вторжения россии, Елена Ковбий.
"Были, и не один. Конечно, отменяли решения, пересматривали. После решения Большой Палаты Верховного Суда мы возвращаемся на стадию рассмотрения материалов, снова даем оценку", - сказала Ковбий, отвечая на вопрос о том, как часто Верховный Суд отменяет решения ВСП, и были ли в ее практике такие случаи.
В то же время, по ее словам, действующий состав ВСП при принятии решений не учитывает фамилии, есть закон, и Высший совет правосудия его выполняет.
"У меня на одном интервью спросили, что вы можете сказать о кейсе Князева. Я сказала честно - как судье мне стыдно, как военной - я еще в то время была в форме - мне обидно. Несмотря на то, что он очень помогал армии", - отметила Ковбий.
Ранее председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Однако к реформе нужно подойти взвешенно, и профильный парламентский комитет над этим работает.
Член ВСП заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно
Член ВСП Елена Ковбий заявила, что Верховный Суд отменяет решение Совета по судьям и заставляет ВСП пересматривать жалобы повторно.
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