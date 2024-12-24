Четвертый день в минусе: биткоин теряет стоимость до $94 тысяч
Киев • УНН
Биткоин четвертый день подряд снижается, упав до $94 тысяч после недавнего рекорда в $108 тысяч. ФРС анонсировала лишь два снижения ставок вместо четырех, что спровоцировало падение криптовалютного рынка.
Во вторник биткоин упал четвертый день подряд, что стало следствием угасания ралли, вызванного победой Дональда Трампа на президентских выборах. Этот спад усилился после позиции Федеральной резервной системы, озвученной на прошлой неделе.
Пишет УНН со ссылкой на Investing.
По состоянию на 00:22 по восточному времени (05:22 по Гринвичу) биткоин снизился на 2% до $94 159,4. Накануне цена упала ниже уровня $93 000.
На прошлой неделе токен впервые с ноября опустился ниже ключевого уровня $100 000 из-за комментариев чиновников ФРС по замедлению темпов снижения процентных ставок.
Всего за последние семь дней биткоин терял позиции шесть раз. После выборов ралли подняло курс биткоина до исторического максимума $108 244,9, однако из-за фиксации прибыли и макроэкономического давления цена начала стремительно падать. Несмотря на снижение ставки на 25 базисных пунктов, Федеральная резервная система анонсировала только два снижения ставок в следующем году, хотя ранее прогнозировали четыре. Это заставило инвесторов пересмотреть свои стратегии в отношении спекулятивных активов, таких как биткоин, что усилило снижение его цены.
На фоне падения курса криптовалют акции связанных компаний также теряли стоимость. В понедельник акции MicroStrategy упали на 9%, Coinbase Global Inc - на 4%, а Riot Platforms - также показали снижение. MicroStrategy оказалась под дополнительным давлением после объявления о продаже 1,3 миллиона акций для приобретения 5 262 биткоинов.
Таким образом, ситуация на рынке криптовалют остается напряженной, а инвесторы пересматривают свои позиции в условиях макроэкономической неопределенности.
Акции MicroStrategy Incorporated снизились почти на 9%, а Coinbase Global Inc потеряли 4% стоимости. Падению также подверглись акции Riot Platforms. В дополнение, MicroStrategy оказалась под дополнительным давлением после объявления о продаже 1,3 миллиона акций с целью приобретения 5 262 биткоинов.
Среди ведущих майнеров биткоина акции Marathon Digital Holdings Inc упали на 3,6%.
В то же время, другие криптовалюты в понедельник продемонстрировали рост. Несмотря на это, темпы роста оставались ограниченными из-за подавленного спроса на спекулятивные активы после заявлений ястребиной политики Федеральной резервной системы, которые повлияли на настроения инвесторов.
Эфир, вторая по капитализации криптовалюта, вырос на 3,2%, достигнув $3 431,48. Несмотря на предыдущее снижение на прошлой неделе, последние два дня он демонстрирует восстановление.
XRP, третья по значимости криптовалюта, прибавила 3,1%, достигнув $2,2627.
Среди других активов Solana поднялась на 3,4%, Polygon вырос на 5%, а Cardano - на 2%. Среди мем-криптовалют Dogecoin подорожал на 1,8%.
Напомним
На прошлой неделе биткоин снизился на 2,6% до $101 153 после комментариев председателя ФРС о невозможности накопления криптовалюты центробанком.