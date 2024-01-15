Честная конкуренция или "уравниловка" государственного масштаба

Всегда ли политика правительства и принятые им решения честны и равны для всех? Действительно ли все подписанные законы и инициативы создают лояльные условия для ведения бизнеса в условиях продолжающегося полномасштабного вторжения? К сожалению, не всегда. Такие ситуации наблюдаются практически во всех областях деятельности, и исключением не стал рынок мобильной связи.

Минфин разработал Законопроект, суть которого заключается в изменении условий для расчета рентной платы за использование радиочастотного ресурса Украины.

Что это значит?

В далеком 2017 году государство на тендере разделило возможность использования радиочастот (радиочастотного спектра) между операторами мобильной связи. Проданные лицензии на пользование частотами должны были действовать весь срок, за который каждый оператор уплатил, а это 15 лет, без изменения условий пользования.

Чтобы установить равные условия эффективного освоения ограниченного спектра для всех участников рынка, было введено действие так называемых спектральных коэффициентов. Они обязаны были обеспечить экономически равноправное использование частот. Это работало так, что понижающие коэффициенты применялись в случае, когда мобильный оператор пользовался оптимальным количеством спектра, или, наоборот, если оператор сосредотачивал чрезмерный ресурс спектра, то к нему применялись повышающие коэффициенты и он платил за это дополнительный налог.

То есть все участники принимали осознанное решение в соответствии с собственными стратегическими планами – то ли повысить качество предоставляемых услуг за счет большего объема спектра, то ли за счет расширения собственной сети, в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными лицензиями.

И вышеупомянутым Законопроектом планируется отменить коэффициенты, которые с 2017 года обеспечивают справедливые условия налогообложения в соответствии с тем, кто, каким и каким количеством радиочастотного спектра пользуется.

Как говорит разработчик, принятие Законопроекта необходимо для решения проблемы несовершенного взимания налога и внедрения равенства условий на рынке электронных коммуникаций, хотя данные коэффициенты эффективно действуют уже более 7 лет и гарантируют недопущение монополизации.

Сегодняшняя ситуация на рынке спектра показывает, что у ЧАО "Киевстар" наибольшее его накопление, что, например, в 1,5 раза превышает показатели третьего по величественному мобильному оператору.

Поэтому видим очевидную выгоду от отмены коэффициентов для крупного оператора – ЧАО "Киевстар", при том что два других по величине операторы понесут немалые финансовые потери.

По прогнозам, в случае принятия Законопроекта для ЧАО "Киевстар" бюджетные обязательства станут меньше на 80,5 млн грн/год, для второго по величине оператора они увеличатся на 0,9 млн грн/год, тогда как для третьего за величественной оператора годовая рента увеличится до 132,5 млн грн/год.

Такая существенная разница в суммах налогообложения ставит под угрозу финансовую способность операторов обеспечить качественное развитие сетей, их восстановление, стабильность их работы, особенно в условиях войны и постоянных кибератак на инфраструктуру.

Оператор, накопивший наибольшее количество спектра, такой как ЧАО "Киевстар", меньше инвестирует в развитие физической сети, поскольку спектр позволяет использовать все свои мощности на максимум, а, например, третий по величине оператор, имеющий меньший частотный ресурс в пользовании, имеет инвестировать в сеть больше для поддержки качественного и доступного абонентского сервиса.

Очевидно, действия властей не направлены на гарантирование принципов равной конкуренции, а наоборот предоставляют несправедливые преимущества одному крупнейшему оператору, рыночная доля которого и так превышает 40%.

Почему позиция властей не способствует честной конкуренции?

Как расценивать одностороннее резкое увеличение размеров налогов, которые так или иначе приведут к усилению конкурентных позиций ЧАО "Киевстар", а позиции остальных участников рынка будут ограничены и в дальнейшем вообще могут быть вытеснены?

"Не ставь все на одну карту", сразу вспоминается это высказывание после самой масштабной кибератаки в декабре 2023 года на ЧАО "Киевстар", которая оставила без связи миллионы абонентов на 3 дня. Следует ли властям подобными инициативами ущемлять других операторов, которые продолжают развивать и улучшать собственные сети на таком нечестном конкурентном рынке?

Законопроект ставит под угрозу восстановление и развитие мобильной инфраструктуры, покрытие качественной мобильной связью жителей в сельской местности, обеспечение 95% связи 4G на всей территории Украины.

Преждевременное упразднение понижающих и повышающих коэффициентов также негативно повлияет на инвестиционную политику государства и в первую очередь нанесет финансовый удар для бюджета во время войны.

В случае принятия Законопроекта ничего не помешает операторам концентрировать спектр и монополизировать рынок электронных коммуникаций, нарушая конкурентную среду.

Так к этому все же стремится власть? Почему эти решения выглядят как попытка "искусственно" сравнить трех операторов, выделив при этом выгодные условия только для одного провайдера? Многие последствия этих действий очевидны уже сейчас, но все же есть возможность предотвратить негативные результаты этих действий, поэтому ждем, чью сторону займет Правительство и прислушается ли оно к позиции бизнеса.