"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
Киев • УНН
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и российский агент Шепелев сотруднику фсб
Бывший народный депутат Александр Шепелев, которого обвиняют в государственной измене, заказных убийствах, финансовых и коррупционных преступлениях и который может оказаться на свободе из-за решения Верховного Суда, поддерживает аннексию Крыма россией, оправдывает действия президента рф владимира путина и признается в любви к русскому языку. Об этом свидетельствует видео его разговора с сотрудником фсб рф, которое есть в распоряжении УНН.
На вопрос сотрудника фсб о том, какая разница, чей Крым, Шепелев заявил: "Абсолютно без разницы". Более того, бывший депутат Украины заявил, что якобы "простые украинцы" поддерживают российскую аннексию Крыма.
"Уже Черное море - это россия. Я любил всегда в Крым ездить, мы в Карпаты ездим, и в среднюю, и в восточную и на западную Украину. Донбасс - это родина, родители там похоронены. Но хотелось бы там навести порядок. Во-первых, ясно, что отдать ее (Украину - ред.) войскам НАТО, чтобы корабли НАТО стояли в Черном море, не реально, и я думаю, что американцы и все это прекрасно понимают", - сказал Шепелев.
Он добавил, что понимает действия путина и на его месте тоже бы этого никогда не допустил, "потому что это целостность моего государства и обязан защищать россию, ну какие войска (НАТО в Украине - ред.), это исключено".
Шепелев подчеркнул, что лично ездил по регионам Украины, общался "с простыми людьми", и все они якобы выражали свою поддержку россии. В частности, по его словам, украинцы якобы поддерживали россию в Винницкой и Хмельницкой областях, на Донбассе, в Крыму и Херсоне. Таким образом Шепелев продвигал нарратив о "мы все славяне" и "один народ".
"Большинство людей (в Украине - ред.), все за россию. То, что рассказывают, что 70% за Европу, поверьте, все плюются на ту Европу", - убеждал он.
Он также рассказал, что когда оказался в россии - прекратил общение с украинскими политиками. Шепелев подчеркнул, что в россии "все свои".
В то же время, по его словам, он не чувствует, что рф - это империя зла, и отметил, что зол на США.
Шепелев подчеркнул, что поддерживал предоставление русскому языку статуса второго государственного. "Я дважды голосовал за русский язык - это была моя принципиальная позиция. Меня спрашивали: а что ты делаешь. Я говорю: а я хочу, потому что мне нужен русский язык, я его люблю, я хочу, чтобы мои дети говорили на русском языке и стихи читали Пушкина на русском языке, а не на украинском языке", - подчеркнул он на допросе в фсб.
Бывший нардеп также признался, что во время его каденции выполнял работу, которая нарушала украинское законодательство. "Тема, которую долго рассказывать, объяснять. Пожалуй, просто лучше, чтобы меня убили", - сказал он.
Кроме того, Шепелев в разговоре гордился тем, что его бабушка и дедушка из россии. Бывший депутат даже спутал украинский Луцк с российским липецком.
Шепелев подчеркнул в фсб, что бардак в Украине нужно закончить жестко.
Ранее мы рассказывали о тесном сотрудничестве Шепелева с российскими спецслужбами гру и фсб. В частности, в распоряжении УНН оказались документы, написанные собственноручно Шепелевым, в которых говорится о том, что он является завербованным агентом, мечтает жить в россии и просит там статус беженца.
Ранее стало известно, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного Суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М., которые рассматривали кассацию по делу Шепелева и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций, и почти выпустили Шепелева на свободу.
По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф Елена Ковбий.
В частности, коллегия Верховного Суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств.
Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, зачислив ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.
Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.
Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать.
Напомним
В 2014 году Шепелева задержали по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство банкира Сергея Дядечко. Однако экс-депутату удалось сбежать из-под стражи через "больничную схему". Четыре года он скрывался в россии и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году.
Кроме дела о заказе убийств пяти человек, в украинских судах также рассматриваются дела по обвинению Шепелева в совершении государственной измены и хищении средств "Родовид банка".
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и российский агент Шепелев сотруднику фсб
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