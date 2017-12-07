Через украинские порты с начала года прошло 5,3 млн тонн угля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За 11 месяцев 2017 года украинскими портами обработано 121 млн тонн грузов, объем перевалки угля составил 5,3 млн тонн, что на рекордные 55,5% больше, чем в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины.
"Грузооборот в морских портах Украины за 11 месяцев 2017 года сохраняет положительную динамику. С января по ноябрь текущего года морские порты Украины обработали 121 млн тонн грузов, что на 0,6% больше показателей прошлого года", - говорится в сообщении.
Объем перевалки импортных грузов вырос на 24,8% по сравнению с прошлым годом - до 18,3 млн тонн, экспортных - снизился на 0,4% и достиг 90,5 млн тонн.
"В структуре импорта наибольший прирост, как и раньше, показывает уголь, объем перевалки которого составил 5,3 млн тонн, что на рекордные 55,5% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
В перевалке экспортных грузов значительную долю занимает зерно - почти 35 млн тонн и продукция металлургии - 30,7 млн тонн. При этом экспорт растительных масел увеличился до 4,9 млн тонн (прирост на 23,5% по сравнению с прошлым годом).
Объем обработки транзитных грузов увеличился на 10,7% до 10,8 млн тонн, а контейнерная перевалка выросла на 3,2% до 545,4 тыс. ТЕU.
Напомним, 23 ноября в Украину прибыло более 70 тысяч тонн угля из США.