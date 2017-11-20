Из-за снегопадов на Закарпатье объявили штормовое предупреждение

“В течение 20 ноября в горных районах области (преимущественно в центральных и восточных) ожидается сильный мокрый снег и снег. Местами налипание мокрого снега, гололед, сложные отложения, на дорогах гололед”, — говорится в сообщении гидрометеорологов.

Кроме того, 20 ноября на высокогорье восточной части Закарпатской области прогнозируется низкая (І уровень) снеголавинная опасность, в связи с ожиданием сильного мокрого снега и снега.

Однако, как сообщал УНН, в большинстве регионов Украины синоптики прогнозируют хорошую погоду без осадков.

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