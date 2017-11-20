Через снігопади на Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через сильні опади у вигляді снігу на Закарпатті оголосили штормове попередження, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“Протягом 20 листопада в гірських районах області (переважно в центральних та східних) очікується сильний мокрий сніг та сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, складні відкладення, на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомленні гідрометеорологів.
Окрім того, 20 листопада на високогір′ї східної частини Закарпатської області прогнозується низька (І рівень) сніголавинна небезпека, у зв′язку з очікуванням сильного мокрого снігу та снігу.
Проте, як повідомляв УНН, у більшості регіонів України синоптики прогнозують добру погоду без опадів.
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