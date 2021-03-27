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Из-за "Северного потока-2" Польша отозвала регистрацию двух судов

Киев  •  УНН

 • 20214 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Польша отзывает регистрацию двух судов, которые ходят под флагом этой страны, в связи с тем, что оба они, по данным Варшавы, привлеченные к строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает в пятницу, 26 марта, телеканал tvn24 и издание DW, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что суда Krebs Geo и Krebs Jet, о которых идет речь, принадлежат немецкому судовладельцу. Однако оба они зарегистрированы в морской палате польского города Гданьска. По словам заместителя министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковского, документы о регистрации судов будут признаны недействительными в связи с угрозой национальной безопасности.

Витковский указал, что начиная с 26 марта судна больше не должны появляться в территориальных водах Польши, иначе страна оставляет за собой право задерживать их для проверки. “Ни одно из судов, которые ходят под польским флагом, не имеет права нарушать экономические интересы польского государства”, — добавил замминистра.

Контекст

Газопровод “Северный поток-2”, мощность которого составляет 55 млрд кубометров газа в год, должен обеспечивать поставки газа напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.

Изначально планировалось завершить проект к середине 2020 года, однако этому помешали санкции США. В итоге работы по укладке труб “Северного потока — 2” возобновились после летнего перерыва в декабре 2020 года.

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Вскоре строительство в водах ФРГ вновь было приостановлено — на этот раз из-за экологов, которые опротестовали разрешение на проведение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось только в феврале 2021 года и, как ожидается, завершится к сентябрю.

Против строительства газопровода, кроме Польши, активно выступают США, а также Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

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