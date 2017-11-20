Из-за непогоды во Львовской области были обесточены 11 населенных пунктов

В результате срабатывания аппаратуры защиты временно без электроснабжения остались 11 населенных пунктов в Бродовском районе.

В 22:25 электроснабжение в двух селах было восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения остальных населенных пунктов продолжают сегодня.

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Напомним, 16 ноября во время проведения земельных работ в г. Южный Одесской области было повреждено два кабеля, в результате чего город остался без воды и отопления.