Из-за непогоды во Львовской области были обесточены 11 населенных пунктов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во Львовской области вчера вечером из-за аварийного отключения без света остались 11 населенных пунктов на Бродовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго, передает УНН.
В результате срабатывания аппаратуры защиты временно без электроснабжения остались 11 населенных пунктов в Бродовском районе.
В 22:25 электроснабжение в двух селах было восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения остальных населенных пунктов продолжают сегодня.
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Напомним, 16 ноября во время проведения земельных работ в г. Южный Одесской области было повреждено два кабеля, в результате чего город остался без воды и отопления.