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Через негоду на Львівщині було знеструмлено 11 населених пунктів

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Львівщині вчора ввечері через аварійне відключення без світла залишилися 11 населених пунктів на Бродівщині. Про це повідомили у прес-службі Львівобленерго, передає УНН.

Внаслідок спрацювання апаратури захисту тимчасово без електропостачання залишились 11 населених пунктів на Бродівщині.

О 22:25 електропостачання в двох селах було відновлено. Роботи по відновленню електропостачання решти населених пунктів продовжують сьогодні.

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Нагадаємо, 16 листопада під час проведення земельних робіт у м.Южне Одеської області було пошкоджено два кабелі, в результаті місто залишилося без води та опалення.

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