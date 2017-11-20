Через негоду на Львівщині було знеструмлено 11 населених пунктів

Внаслідок спрацювання апаратури захисту тимчасово без електропостачання залишились 11 населених пунктів на Бродівщині.

О 22:25 електропостачання в двох селах було відновлено. Роботи по відновленню електропостачання решти населених пунктів продовжують сьогодні.

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Нагадаємо, 16 листопада під час проведення земельних робіт у м.Южне Одеської області було пошкоджено два кабелі, в результаті місто залишилося без води та опалення.