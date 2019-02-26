Из-за метели в Карпатах возможен сход лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В связи со снегопадами и метелями в горах Ивано-Франковской области 27 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий. "До конца суток 26 февраля в западных, Винницкой и Одесской областях порывы ветра 15-18 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла, на Закарпатье до плюс 9, в Карпатах в течение суток 0-7 мороза.
Синоптики добавили, что в Киевской области завтра ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м / с. Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0-5 тепла; в Киеве ночью около 0, днем 1-3 тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день весны.