Через электронную почту и заказным письмом: Вениславский рассказал, какие способы выдачи повесток рассматривают в ВР

В комитете Верховной Рады нарабатывают законопроект, который касается вопросов прохождения военной службы, в частности, и вопросов вручения повесток и каким образом это будет происходить. Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, передает УНН.

Детали

Вениславский сообщил, что Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал законопроект, касающийся вопросов прохождения военной службы, вопросов связанных с мобилизацией.

По его словам, будущий законопроект будет четко определять основания, по которым военнообязанный будет иметь возможность на отсрочку во время мобилизации.

Планируется и усовершенствовать вопрос вручения повесток для военнообязанных.

"Также решен вопрос будут ли совершенствоваться вопросы функционирования электронного реестра военнообязанных и т.д.", - добавил Вениславский.

Кроме того, Вениславский добавил, что сейчас решаются вопросы, каким образом будут выдаваться повестки.

"Это может быть электронным письмом, это может быть под расписку, заказным письмом. То есть есть разные механизмы, которые предлагается усовершенствовать для того, чтобы не сужать все до личного вручения под расписку повестки", - сказал Вениславский.

Законопроектом также планируется предусмотреть возможность предоставления до 12 месяцев отпуска для военнослужащих, получивших ранения.

Напомним

В марте Вениславский сообщал, что в комитете Верховной Рады рассматривают возможность вручения повесток на мобилизацию с помощью мессенджеров.