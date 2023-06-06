Через 5 часов вода достигнет критического уровня: на Херсонщине объявили эвакуацию из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонине началась эвакуация, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.
Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.
Жителям левого берега Херсона следует немедленно покинуть опасную территорию, чтобы уберечь собственную жизнь.
Напомним
Вражеская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.