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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Через 5 часов вода достигнет критического уровня: на Херсонщине объявили эвакуацию из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 534784 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонине началась эвакуация, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Через 5 часов вода достигнет критического уровня: на Херсонщине объявили эвакуацию из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Детали 

Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию. 

Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Жителям левого берега Херсона следует немедленно покинуть опасную территорию, чтобы уберечь собственную жизнь.

Напомним

Вражеская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.

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