Чемпионат мира по регби-2019: французские регбисты победили команду США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Франции по регби обыграла команду США со счетом 33:9 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Фукуоке, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
На счету французских регбистов пять попыток и четыре реализации. Американские спортсмены реализовали три штрафных удара.
Сборная Франции набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда США не набрала очков. В турнирной таблице группы С после двух матчей первое место занимают англичане (10 очков), второе — французы (9), третье — аргентинцы (6), у команд США и Тонга нет набранных очков.