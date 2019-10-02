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Чемпионат мира по регби-2019: французские регбисты победили команду США

Киев • УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Франции по регби обыграла команду США со счетом 33:9 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Фукуоке, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: французские регбисты победили команду США

На счету французских регбистов пять попыток и четыре реализации. Американские спортсмены реализовали три штрафных удара.

Сборная Франции набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда США не набрала очков. В турнирной таблице группы С после двух матчей первое место занимают англичане (10 очков), второе — французы (9), третье — аргентинцы (6), у команд США и Тонга нет набранных очков.

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