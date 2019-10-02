Чемпіонат світу з регбі-2019: французькі регбісти перемогли команду США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Збірна Франції з регбі переграла команду США з рахунком 33:9 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Фукуоці, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку французьких регбістів п'ять спроб і чотири реалізації. Американські спортсмени реалізували три штрафні удари.
Збірна Франції набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда США не набрала очок. У турнірній таблиці групи С після двох матчів перше місце займають англійці (10 очок), друге - французи (9), третє - аргентинці (6), у команд США і Тонга немає набраних очок.