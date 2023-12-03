Чем больше будем поддерживать Украину, тем быстрее закончится война - Столтенберг

Западные союзники должны постоянно поддерживать Украину в ее оборонительной войне против российской агрессии, независимо от хода ситуации на поле боя. Об этом в интервью немецкому общественному вещателю ARD заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

Детали

По его словам, именно от поддержки международных партнеров зависит скорость украинской победы.

Я всегда с осторожностью отношусь к прогнозам относительно реальной ситуации на фронте, ведь война по своей сути непредсказуема. Единственное, что мы знаем: чем больше мы будем поддерживать Украину, тем быстрее эта война закончится - заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что для Украины было бы трагедией, если бы президент Путин победил, но это также опасно и для Запада.

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Столтенберг также отметил значительные достижения Украины на поле боя за последние месяцы.

За последние месяцы на фронте мало что изменилось. Украинцы смогли нанести большие потери российским войскам, атакуя крылатыми ракетами глубоко в тылу врага, уничтожая самолеты и вертолеты. И они смогли оттеснить российский Черноморский флот обратно в восточную часть Черного моря. Это означает, что теперь они могут держать морской путь открытым для кораблей, которые должны перевозить зерно из Украины через Черное море. Так что это большие победы, даже если они не смогли подвинуть линию фронта - резюмировал генеральный секретарь НАТО

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Он также добавил что нужно "быть готовыми к плохим новостям" и не отказываться от помощи Украине.

Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Ход войн - это не постоянный, а переменный процесс. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война - война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику - пояснил Столтенберг.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно быть готовыми к усилению боев в Украине, а также к большему количеству воздушных и ракетных атак на украинские города

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