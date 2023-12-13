Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии
Киев • УНН
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским и другими лидерами северных стран ЕС заявила о поддержке амбиций Украины относительно членства в ЕС и НАТО.
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути в Европейский Союз и НАТО, передает корреспондент УНН.
Хочу заверить, что мы очень поддерживаем амбиции Украины в ее будущем в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества. Здесь мы абсолютно на стороне Украины. Свободная и независимая Украина - наша общая цель
Она добавила, что война должна закончиться и Исландия полностью поддерживает Украину в этом длительном процессе достижения мира.
Премьер Исландии также отметила, что ее страна предоставляет Украине преимущественно гражданскую помощь, а также оказывает политическую, гуманитарную и экономическую поддержку.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно заставить российского диктатора путина уважать Украину, Европу и международное право. Накануне саммита Украина-ЕС Зеленский отметил, что положительное решение о подчеркнул, что положительное решение о начале переговоров о вступления Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор путин на него повлиял. повлиял на него.
Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским и другими лидерами северных стран ЕС заявила о поддержке амбиций Украины относительно членства в ЕС и НАТО.
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