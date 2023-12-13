Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
  •  104809 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
  •  106679 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
  •  103839 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
  •  102368 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  107072 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  114985 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  109932 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  136173 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  123169 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
12 декабря  •  133870 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  123588 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  143090 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  157622 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211941 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132250 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

  •  101797 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  141340 просмотра

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  136640 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  127372 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  126312 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  120022 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
budushchee-ukraini-v-yevrope-i-v-ramkakh-yevroatlanticheskogo-sotrudnichestva-premer-ministr-islandii

Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 14:15  •  11314 просмотра

Read in English

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским и другими лидерами северных стран ЕС заявила о поддержке амбиций Украины относительно членства в ЕС и НАТО.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что ее страна поддерживает амбиции Украины на пути в Европейский Союз и НАТО, передает корреспондент УНН.

Хочу заверить, что мы очень поддерживаем амбиции Украины в ее будущем в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества. Здесь мы абсолютно на стороне Украины. Свободная и независимая Украина - наша общая цель

- сказала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Она добавила, что война должна закончиться и Исландия полностью поддерживает Украину в этом длительном процессе достижения мира.

Премьер Исландии также отметила, что ее страна предоставляет Украине преимущественно гражданскую помощь, а также оказывает политическую, гуманитарную и экономическую поддержку.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно заставить российского диктатора путина уважать Украину, Европу и международное право. Накануне саммита Украина-ЕС Зеленский отметил, что положительное решение о подчеркнул, что положительное решение о начале переговоров о вступления Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций. Потому что откладывание решения будет означать, что российский диктатор путин на него повлиял. повлиял на него.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Майбутнє України – в Європі та у рамках Євроатлантичної співпраці - прем’єр-міністр Ісландії
Prime Minister of Iceland: Ukraine's future lies in Europe and Euro-Atlantic cooperation
Новости по теме

Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским и другими лидерами северных стран ЕС заявила о поддержке амбиций Украины относительно членства в ЕС и НАТО.

Политика •   •  11314 просмотра
Будущее Украины - в Европе и в рамках Евроатлантического сотрудничества - премьер-министр Исландии

Взятка за пересечение границы: дело нардепа Марченко передано в суд

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Политика •   •  12735 просмотра
Взятка за пересечение границы: дело нардепа Марченко передано в суд

Украина получит 8 миллиардов евро и самолеты F-16 от Дании

Дания обещает 8 миллиардов евро помощи Украине и планирует поставлять самолеты F-16 вместе с союзниками, о чем заявил премьер-министр Фредериксен во время встречи с президентом Украины Зеленским.

Политика •   •  24814 просмотра
Украина получит 8 миллиардов евро и самолеты F-16 от Дании

Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

Дания пообещала предоставить Украине около одного миллиарда евро помощи, включая боеприпасы, танки и беспилотники, о чем объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Кроме того, 250 миллионов евро - на гражданскую инфраструктуру и противовоздушную оборону - Украине предоставляет Норвегия.

Политика •   •  19076 просмотра
Дания выделит Украине дополнительную финансовую помощь: около одного миллиарда евро

Под Авдеевкой россияне потеряли более 13 тысяч солдат и более двух сотен боевых машин - разведка США

Отчеты американской разведки свидетельствуют о значительных потерях российских военных, более 13 000 человек, и потере 220 единиц техники под Авдеевкой. Несмотря на эти неудачи, Россия продолжает свои наступательные операции.

Война •   •  22905 просмотра
Под Авдеевкой россияне потеряли более 13 тысяч солдат и более двух сотен боевых машин - разведка США

"Сейчас время для решений": Мишель перед саммитом обратился к лидерам ЕС с мотивирующими словами и призывом начать переговоры о вступлении с Украиной

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал ЕС предоставить Украине 50 миллиардов евро и открыть переговоры о вступлении, подчеркнув необходимость коллективной силы и решимости.

Политика •   •  21797 просмотра
"Сейчас время для решений": Мишель перед саммитом обратился к лидерам ЕС с мотивирующими словами и призывом начать переговоры о вступлении с Украиной

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Как сообщили в lifecell, после хакерской атаки на Киевстар трафик на сайт вырос более чем в 5 раз, спрос на eSIM увеличился в 10 раз.

Технологии •   •  17836 просмотра
Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

В Воздушных силах показали видео успешного уничтожения "шахедов" из ПЗРК "Игла"

Появилось видео, как Силы обороны Украины успешно сбивают вражеские "шахеды" из ПЗРК "Игла".

Война •   •  23870 просмотра
В Воздушных силах показали видео успешного уничтожения "шахедов" из ПЗРК "Игла"

Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве

Правоохранители осмотрели подтопленный тоннель столичного метрополитена и изучают строительную и эксплуатационную документацию.

Криминал и ЧП •   •  25339 просмотра
Правоохранители показали, как выглядит подтопленный тоннель метро в Киеве

Как защитить авто от военных рисков?

Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.

Новости Бизнеса •   •  18651 просмотра
Как защитить авто от военных рисков?