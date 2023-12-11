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Будущее Украины и Польши - в единстве: Зеленский поздравил Туска с избранием на должность премьера

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 19:22  •  20075 просмотра

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Президент Украины Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием на должность премьер-министра Польши, отметив единство и партнерство ради свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием на должность премьер-министра Польши, пишет УНН.

Детали

"Поздравляю Дональда Туска с избранием Сеймом на должность премьер-министра Польши. Будущее Украины и Польши - в единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве для победы над общим врагом. Когда мы стоим бок о бок, свобода обоих наших народов непреодолима", - написал Зеленский в соцсети Х.

Зеленский отблагодарил за поддержку и помощь Польши, а также выразил убеждение, что страны будут оставаться преданными делу защиты глобальной свободы.

Напомним

Польский Сейм избрал Дональда Туска на должность премьер-министра.

Павел Башинский

Павел Башинский

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The future of Ukraine and Poland lies in unity: Zelenskyy congratulates Tusk on his election as prime minister
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