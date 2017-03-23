Строители Киевской области за 2 месяца выполнили работ на 500 млн грн

По данным ведомства, объемы строительства в Киевской области в январе-феврале 2017 г. выросли на 30,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, по итогам 2016 г. среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признали Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

По результатам опроса, Бровары признали лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах строят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.