Домики, кафе и цветочная лавка: в Ужгороде появился каменный минигород
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 марта. УНН. В самом центре Ужгорода на улице Ракоци на обычной придомовой клумбе ужгородцы расположили каменный городок, живущий своей цветочным жизнью, сообщает корреспондент УНН.
Только внимательные прохожие могут увидеть, что среди цветов спрятались жилые домики, кафе, цветочная лавка ... Все это изображено на обычном камине и служит декором для клумбы. Сейчас, к появлению цветочных кустов, каменный городок, уже привели в порядок, можно рассмотреть. Ежегодно на цветнике появляются новые архитектурные элементы и обновляются старые. Сейчас у каменных домов можно увидеть и каменный пейзаж, а среди весенних соседей - несколько видов крокусов.
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Окна "жителей" каменного города выходят на областное управление полиции, а крышей для маленьких архитектурных форм служит не только ужгородское небо, но и огромное дерево катальпы - чуть ли не самое большое в городе. И когда летом дерево сбрасывает свои цветы, они покрывают крыши каменных зданий ароматным "снегом".
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В Ужгороде клумбы - это важная часть ансамбля центральной части города. Уже сейчас ужгородцы взялись за обустройство своих цветников. На другой придомовой клумбе напротив каменного городка появился деревянный медведь, а рядом в окружении весенних цветов - звери и сказочные герои. Уже через несколько недель эта часть старинного Ужгорода покроется розовым цветом сакур и величественными цветами магнолий, а потом зацветет миндаль, тюльпанное и Иудино деревья и тому подобное. Не зря же говорят, что Ужгород - это город-сад.
Как ранее сообщал УНН, сойки, белки и лебеди встречают первое тепло в Ужгороде.