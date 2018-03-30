Домики, кафе и цветочная лавка: в Ужгороде появился каменный минигород

Только внимательные прохожие могут увидеть, что среди цветов спрятались жилые домики, кафе, цветочная лавка ... Все это изображено на обычном камине и служит декором для клумбы. Сейчас, к появлению цветочных кустов, каменный городок, уже привели в порядок, можно рассмотреть. Ежегодно на цветнике появляются новые архитектурные элементы и обновляются старые. Сейчас у каменных домов можно увидеть и каменный пейзаж, а среди весенних соседей - несколько видов крокусов.

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Окна "жителей" каменного города выходят на областное управление полиции, а крышей для маленьких архитектурных форм служит не только ужгородское небо, но и огромное дерево катальпы - чуть ли не самое большое в городе. И когда летом дерево сбрасывает свои цветы, они покрывают крыши каменных зданий ароматным "снегом".

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В Ужгороде клумбы - это важная часть ансамбля центральной части города. Уже сейчас ужгородцы взялись за обустройство своих цветников. На другой придомовой клумбе напротив каменного городка появился деревянный медведь, а рядом в окружении весенних цветов - звери и сказочные герои. Уже через несколько недель эта часть старинного Ужгорода покроется розовым цветом сакур и величественными цветами магнолий, а потом зацветет миндаль, тюльпанное и Иудино деревья и тому подобное. Не зря же говорят, что Ужгород - это город-сад.

Как ранее сообщал УНН, сойки, белки и лебеди встречают первое тепло в Ужгороде.