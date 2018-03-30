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Будиночки, кав′ярня та квіткова крамничка: в Ужгороді з'явилось кам′яне мінімістечко

Будиночки, кав′ярня та квіткова крамничка: в Ужгороді з'явилось кам′яне мінімістечко

Київ • УНН

 • 26756 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 30 березня. УНН. У самому центрі Ужгорода на вулиці Ракоці на звичайній прибудинковій клумбі ужгородці розташували кам′яне містечко, що живе своїм квітковим життям, повідомляє кореспондент УНН.

Лише уважні перехожі можуть побачити, що серед квітів сховалися житлові будиночки, кав′ярня, квіткова крамничка... Усе це зображено на звичайному камінні і слугує декором для клумби. Зараз, до появи квіткових кущів, кам′яне містечко, яке вже привели до ладу, можна роздивитися. Щороку на квітнику з′являються нові архітектурні елементи й оновлюються старі. Зараз біля кам′яних будинків можна побачити й кам′яний пейзаж, а серед весняних сусідів — кілька видів крокусів.

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Вікна “мешканців” кам′яного містечка виходять на обласне управління поліції, а дахом для малесеньких архітектурних форм слугує не лише ужгородське небо, але й величезне дерево катальпи — чи не найбільше у місті. І коли влітку дерево скидає свої квіти, вони вкривають дахи кам′яних будівель ароматним “снігом”.

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Ужгородські клумби — це важлива частина ансамблю центральної частини міста. Вже зараз ужгородці взялися за облаштування своїх квітників. На іншій прибудинковій клумбі навпроти кам′яного містечка з′явився дерев′яний ведмідь, а поруч в оточенні весняних квітів — звірі та казкові герої. Вже за кілька тижнів ця частина старовинного Ужгорода вкриється рожевим цвітом сакур й величними квітами магнолій, а потім зацвіте мигдаль, тюльпанове та Іудине дерева тощо. Не дарма ж говорять, що Ужгород — це місто, як сад.

Як раніше повідомляв УНН, сойки, білки та лебеді зустрічають перше тепло в Ужгороді.

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