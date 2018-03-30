Будиночки, кав′ярня та квіткова крамничка: в Ужгороді з'явилось кам′яне мінімістечко

Лише уважні перехожі можуть побачити, що серед квітів сховалися житлові будиночки, кав′ярня, квіткова крамничка... Усе це зображено на звичайному камінні і слугує декором для клумби. Зараз, до появи квіткових кущів, кам′яне містечко, яке вже привели до ладу, можна роздивитися. Щороку на квітнику з′являються нові архітектурні елементи й оновлюються старі. Зараз біля кам′яних будинків можна побачити й кам′яний пейзаж, а серед весняних сусідів — кілька видів крокусів.

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Вікна “мешканців” кам′яного містечка виходять на обласне управління поліції, а дахом для малесеньких архітектурних форм слугує не лише ужгородське небо, але й величезне дерево катальпи — чи не найбільше у місті. І коли влітку дерево скидає свої квіти, вони вкривають дахи кам′яних будівель ароматним “снігом”.

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Ужгородські клумби — це важлива частина ансамблю центральної частини міста. Вже зараз ужгородці взялися за облаштування своїх квітників. На іншій прибудинковій клумбі навпроти кам′яного містечка з′явився дерев′яний ведмідь, а поруч в оточенні весняних квітів — звірі та казкові герої. Вже за кілька тижнів ця частина старовинного Ужгорода вкриється рожевим цвітом сакур й величними квітами магнолій, а потім зацвіте мигдаль, тюльпанове та Іудине дерева тощо. Не дарма ж говорять, що Ужгород — це місто, як сад.

Як раніше повідомляв УНН, сойки, білки та лебеді зустрічають перше тепло в Ужгороді.