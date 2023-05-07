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Буданов: в рф много сил, которые хотят устранить пригожина

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью журналистам “YahooNews”, что в рф много сил, которые хотят устранить главаря пвк “вагнер” — для него встал вопрос выживания, пишет УНН.

Кирилл Буданов сравнил вражеских боевиков-наемников так называемых “пвк” с солдатами регулярной армии агрессора, заявив, что “вагнеровцы” имеют значительно лучшую подготовку. При этом главарь пвк “вагнер” пригожин использует огромные потери своих наёмников в войне для ведения политической кампании.

Цитата

“Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что в рф слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы — это вопрос жизни и смерти”, — рассказал Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос журналиста о якобы причастности украинских спецслужб к ликвидации ряда российских публичных апологетов войны против Украины, Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать эту информацию:

“Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины”, — подчеркнул руководитель ГУР.

Среди прочего, Кирилл Буданов признал, что российская федерация умеет действовать в информационном пространстве, поэтому даже мнимую ракетную атаку на кремль московиты будут показывать как “победу”, утверждая, мол, таким образом предотвратили крупнейшую катастрофу в истории человечества.

“Звучит как шутка, но россияне воспринимают такие глупости” — объяснил генерал-майор Кирилл Буданов.

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