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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 21:57  •  2044 просмотра

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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил атаки украинских дронов на военные объекты в россии. Около 50 беспилотников атаковали центр радиоразведки в подольске, аэропорт остафьево и авиабазу миллерово.

Главное управлении разведки Минобороны Украины после удара по аэродрому рф "Саваслейка" и уничтожения нескольких самолетов, недавно осуществило атаки на авиабазу в ростовской области и Центр радиотехнической разведки в подольске. Об этом сообщает издание The War Zone, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подтвердил, что его ведомство организовало эти операции. По словам Буданова, для выполнения атак было использовано около 50 дронов.

Он отметил, что были поражены центр радиоэлектронной разведки в подольском районе москвы, аэропорт остафьево и авиабаза миллерово в ростовской области. Сейчас идет оценка масштаба нанесенных повреждений.

Эти атаки стали одними из самых масштабных операций украинских дронов в глубоком тылу россии. По информации российского Министерства обороны, в ночь на 21 августа 45 дронов были сбиты средствами ПВО, в частности - 11 в московской области и 23 в брянской.

Ранее, 16 августа, украинские дроны атаковали российскую авиабазу Савваслейка, где были уничтожены истребитель МиГ-31 и два военно-транспортных самолета Ил-76. Как пишет издание, этот инцидент стал очередным доказательством способности Украины наносить удар по стратегически важным объектам россии на большом расстоянии.

Напомним

В ночь на 21 августа россияне сообщили об атаке 10 дронов на московскую область. Это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу рф, по словам мэра москвы собянина.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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