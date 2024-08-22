Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Главное управлении разведки Минобороны Украины после удара по аэродрому рф "Саваслейка" и уничтожения нескольких самолетов, недавно осуществило атаки на авиабазу в ростовской области и Центр радиотехнической разведки в подольске. Об этом сообщает издание The War Zone, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов подтвердил, что его ведомство организовало эти операции. По словам Буданова, для выполнения атак было использовано около 50 дронов.

Он отметил, что были поражены центр радиоэлектронной разведки в подольском районе москвы, аэропорт остафьево и авиабаза миллерово в ростовской области. Сейчас идет оценка масштаба нанесенных повреждений.

Эти атаки стали одними из самых масштабных операций украинских дронов в глубоком тылу россии. По информации российского Министерства обороны, в ночь на 21 августа 45 дронов были сбиты средствами ПВО, в частности - 11 в московской области и 23 в брянской.

Ранее, 16 августа, украинские дроны атаковали российскую авиабазу Савваслейка, где были уничтожены истребитель МиГ-31 и два военно-транспортных самолета Ил-76. Как пишет издание, этот инцидент стал очередным доказательством способности Украины наносить удар по стратегически важным объектам россии на большом расстоянии.

Напомним

В ночь на 21 августа россияне сообщили об атаке 10 дронов на московскую область. Это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу рф, по словам мэра москвы собянина.