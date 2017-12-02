Британским ведомствам приказано не использовать российские антивирусы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании направил всем правительственным учрежденям предписание не использовать российского антивирусного программного обеспечения в системах, связанных с национальной безопасностью, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Агентство кибербезопасности Великобритании опасается, что антивирусное программное обеспечение может быть использовано российским правительством.
Чиновники говорят, что решение Национального центра кибербезопасности Великобритании основано скорее на анализах возможных рисков, чем на любых свидетельствах того, что такого рода попытки шпионажа имели место быть. Речь идет о “повышенных рисках” для национальной безопасности, как было отмечено техническим директором NCSC Яном Леви.
Российская “Лаборатория Касперского”, которую в США подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России, ранее категорически отвергала обвинения в свой адрес. Антивирусные продукты компании широко используют по всему миру, в том числе в государственных структурах Великобритании.
Напомним, Власти РФ использовала антивирусное программное обеспечение программное обеспечение (ПО) “Лаборатории Касперского” как инструмент для шпионажа.