Британським відомствам наказали не послуговуватися російськими антивірусами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Національний центр кібербезпеки (NCSC) при Центрі урядового зв'язку Великобританії направив до усіх урядових установ припис не використовувати російського антивірусного програмного забезпечення в системах, пов'язаних з національною безпекою, передає УНН з посиланням на ВВС.

 

Агентство з кібербезпеки Великобританії побоюється, що антивірусне програмне забезпечення може бути використане російським урядом.

Чиновники кажуть, що рішення Національного центру кібербезпеки Великобританії засноване скоріше на аналізах можливих ризиків, ніж на будь-яких свідченнях того, що були такого роду спроби шпигунства. Йдеться про “підвищені ризики” для національної безпеки, як зазначав технічний директор NCSC Ян Леві.

Російська “Лабораторія Касперського”, яку в США підозрюють у співпраці зі спецслужбами Росії, раніше категорично відкидала звинувачення в свою адресу. Антивірусні продукти компанії широко використовують по всьому світу, в тому числі в державних структурах Великобританії.

Нагадаємо, влада РФ використовувала антивірусне програмне забезпечення програмне забезпечення (ПЗ) “Лабораторії Касперського” як інструмент для шпигунства.

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