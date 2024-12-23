Британские солдаты впервые успешно испытали радиоволновое оружие для уничтожения дронов

ukenru
Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
14:29 • 38437 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
13:37 • 69187 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
12:48 • 76329 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
12:42 • 79341 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
12:21 • 101989 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 79072 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100510 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
 • 95952 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 144056 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 168487 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 106654 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 90316 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 106254 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 103459 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

13:38 • 63511 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

13:38 • 63511 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

12:21 • 101989 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 103459 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 106254 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 144056 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

15:27 • 10860 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

13:12 • 29644 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 90316 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 106654 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 104139 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Британские солдаты впервые успешно испытали радиоволновое оружие для уничтожения дронов

Британские солдаты впервые успешно испытали радиоволновое оружие для уничтожения дронов

Киев  •  УНН

 • 4255 просмотра

Read in English

Британские военные успешно испытали систему RFDEW, которая уничтожает дроны радиоволнами на расстоянии до 1 км. Стоимость одного выстрела составляет всего 10 пенсов, а управлять системой может один человек.

Армия Великобритании впервые успешно испытала новое оружие, способное уничтожить группу беспилотников с помощью радиоволн. Системы способны поражать цели на расстоянии до 1 км, а стоимость одного выстрела составляет всего 10 пенсов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства обороны страны.

Детали 

Разработанная система Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) способна обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

RFDEW способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и стоимостью 10 пенсов за выстрел и идет как экономически эффективное дополнение к традиционным системам противовоздушной обороны ракетного базирования.

RFDEW отличается от лазерного оружия направленной энергии, такого как DragonFire, тем, что для уничтожения вражеских угроз используется радиочастота, а не лазерный луч световой энергии.

Оружие использует высокочастотные волны, чтобы вывести из строя или повредить критически важные электронные компоненты внутри таких устройств, как беспилотники, в результате чего они обездвиживаются или падают с неба. Оно также может быть использовано против угроз на суше и на море.

Благодаря высокому уровню автоматизации система может управляться одним человеком и может быть установлена на военную машину, такую как MAN SV, для обеспечения мобильности.

Дополнение 

На прошлой неделе сообщалось, что британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости МираТехнологии
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания