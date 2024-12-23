Британские солдаты впервые успешно испытали радиоволновое оружие для уничтожения дронов
Киев • УНН
Британские военные успешно испытали систему RFDEW, которая уничтожает дроны радиоволнами на расстоянии до 1 км. Стоимость одного выстрела составляет всего 10 пенсов, а управлять системой может один человек.
Армия Великобритании впервые успешно испытала новое оружие, способное уничтожить группу беспилотников с помощью радиоволн. Системы способны поражать цели на расстоянии до 1 км, а стоимость одного выстрела составляет всего 10 пенсов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства обороны страны.
Детали
Разработанная система Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) способна обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.
RFDEW способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и стоимостью 10 пенсов за выстрел и идет как экономически эффективное дополнение к традиционным системам противовоздушной обороны ракетного базирования.
RFDEW отличается от лазерного оружия направленной энергии, такого как DragonFire, тем, что для уничтожения вражеских угроз используется радиочастота, а не лазерный луч световой энергии.
Оружие использует высокочастотные волны, чтобы вывести из строя или повредить критически важные электронные компоненты внутри таких устройств, как беспилотники, в результате чего они обездвиживаются или падают с неба. Оно также может быть использовано против угроз на суше и на море.
Благодаря высокому уровню автоматизации система может управляться одним человеком и может быть установлена на военную машину, такую как MAN SV, для обеспечения мобильности.
Дополнение
На прошлой неделе сообщалось, что британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты.