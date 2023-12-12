Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения

россияне пытаются вести боевые действия ночью, но для этого им не хватает приборов ничего видения. Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, передает УНН.

Детали

Согласно данным разведки, многочисленные сообщения от участников боевых действий с начала войны подчеркивают тенденцию о том, что у военных рф есть проблемы с ведением боевых действий ночью.

В конце ноября 2023 года пользователь соцсетей, утверждавший, что он является российским солдатом, воюющим в Херсонской области, обратил внимание на дефицит приборов ночного видения и специальных камер для беспилотников - говорится в сводке.

В ведомстве отмечают, что приборы ночного видения часто фигурируют в списках оборудования, которое российские подразделения просят у своих семей и сторонников.

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Зато украинские войска часто получают приборы ночного видения от международных партнеров.

Дополнение

В Минобороны Великобритании отмечают, что эти проблемы россиян также связаны с тем, что военные учения в рф редко делают акцент на тренировках в ночное время.

Вместо этого, как правило, они строятся в направлении постановочных, дневных мероприятий, чтобы произвести впечатление на старших офицеров, приезжающих с визитом. В противовес этому, (вышеупомянутый) российский солдат утверждал, что украинские силы передвигаются преимущественно ночью - резюмирует разведка.

Напомним

Министерство обороны Великобритании сообщает, что рф, вероятно, совершенствует конструкции ударных беспилотников Shahed. На фоне этого, Украина продолжает успешно нейтрализовывать большинство запускаемых вооружений