Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что российским военным трудно проводить ночные операции из-за нехватки необходимого оборудования, такого как приборы ночного видения, что влияет на их боеспособность.
россияне пытаются вести боевые действия ночью, но для этого им не хватает приборов ничего видения. Об этом говорится в новом отчете разведки Минобороны Британии, передает УНН.
Детали
Согласно данным разведки, многочисленные сообщения от участников боевых действий с начала войны подчеркивают тенденцию о том, что у военных рф есть проблемы с ведением боевых действий ночью.
В конце ноября 2023 года пользователь соцсетей, утверждавший, что он является российским солдатом, воюющим в Херсонской области, обратил внимание на дефицит приборов ночного видения и специальных камер для беспилотников
В ведомстве отмечают, что приборы ночного видения часто фигурируют в списках оборудования, которое российские подразделения просят у своих семей и сторонников.
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Зато украинские войска часто получают приборы ночного видения от международных партнеров.
Дополнение
В Минобороны Великобритании отмечают, что эти проблемы россиян также связаны с тем, что военные учения в рф редко делают акцент на тренировках в ночное время.
Вместо этого, как правило, они строятся в направлении постановочных, дневных мероприятий, чтобы произвести впечатление на старших офицеров, приезжающих с визитом. В противовес этому, (вышеупомянутый) российский солдат утверждал, что украинские силы передвигаются преимущественно ночью
Напомним
Министерство обороны Великобритании сообщает, что рф, вероятно, совершенствует конструкции ударных беспилотников Shahed. На фоне этого, Украина продолжает успешно нейтрализовывать большинство запускаемых вооружений
Британская разведка: россиянам не хватает приборов ночного видения
Британская разведка сообщает, что российским военным трудно проводить ночные операции из-за нехватки необходимого оборудования, такого как приборы ночного видения, что влияет на их боеспособность.
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