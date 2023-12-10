Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что россия инициировала скоординированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, причем тяжелые бомбардировщики использовались в атаках с 21 сентября. Большинство ракет были перехвачены украинской обороной.
россия перешла к согласованной кампании ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании, основанном на разведданных, пишет УНН.
Детали
В британской разведке отмечают, что в ночь на 7 декабря россия впервые с 21 сентября 2023 года нанесли удары по Киеву и центральной Украине, используя тяжелые бомбардировщики Ту-95. Вероятно, враг запустил не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из типичного района действия над Каспийским морем.
Атаки, скорее всего, атака была ракетами AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО - ред.), которые россия накапливала для использования в зимней кампании.
Вероятно, это было начало более согласованной кампании россии, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по предварительным данным, большинство из этих ракет были успешно перехвачены украинской ПВО
Напомним
8 декабря в Киевской городской военной администрации сообщали о работе ПВО в окрестностях Киева. российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете к столице, жертв и разрушений не зафиксировано.
Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике
Британская разведка сообщает, что россия инициировала скоординированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, причем тяжелые бомбардировщики использовались в атаках с 21 сентября. Большинство ракет были перехвачены украинской обороной.
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