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Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 13:25  •  20913 просмотра

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Британская разведка сообщает, что россия инициировала скоординированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, причем тяжелые бомбардировщики использовались в атаках с 21 сентября. Большинство ракет были перехвачены украинской обороной.

россия перешла к согласованной кампании ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании, основанном на разведданных, пишет УНН.

Детали

В британской разведке отмечают, что в ночь на 7 декабря россия впервые с 21 сентября 2023 года нанесли удары по Киеву и центральной Украине, используя тяжелые бомбардировщики Ту-95. Вероятно, враг запустил не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из типичного района действия над Каспийским морем.

Атаки, скорее всего, атака была ракетами AS-23a KODIAK (так обозначают ракеты Х-101, Х-102 в НАТО - ред.), которые россия накапливала для использования в зимней кампании.

Вероятно, это было начало более согласованной кампании россии, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Однако, по предварительным данным, большинство из этих ракет были успешно перехвачены украинской ПВО

- говорится в отчете.

Напомним

8 декабря в Киевской городской военной администрации сообщали о работе ПВО в окрестностях Киева. российские войска возобновили удары крылатыми ракетами после 79 дней паузы, все ракеты в направлении Киева уничтожены на подлете к столице, жертв и разрушений не зафиксировано.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Британська розвідка: росія розпочала узгоджену кампанію ударів по українській енергетиці
British intelligence: Russia has launched a coordinated campaign of attacks on the Ukrainian energy sector
Новости по теме

Британская разведка: россия начала согласованную кампанию ударов по украинской энергетике

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