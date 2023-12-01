Британская разведка: рф планирует наладить серийное производство беспилотных надводных аппаратов

В следующем году российская оборонная промышленность планирует наладить серийное производство беспилотных надводных аппаратов одностороннего удара, говорится в очередном отчете министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

В Британской разведке сообщают, что российская оборонная промышленность пытается ликвидировать разрыв с Украиной в разработке беспилотных надводных аппаратов одностороннего удара.

27 ноября 2023 года Михаил Даниленко, руководитель российской фирмы KMZ, объявил, что их беспилотные надводные аппараты будут испытаны в рамках "специальной военной операции" с целью налаживания серийного производства в 2024 году - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее KMZ изготавливал ряд надводных аппаратов, но в последние месяцы они начали рекламировать свои возможности одностороннего удара. Даниленко отметил, что катер может нести боеприпасы весом до 600 кг.

"Имея современные типы, похожие на быстроходные катера, начиненные взрывчаткой, они в руках украинских сил стали ключевым потенциалом в морской сфере после полномасштабного вторжения россии", - добавили в разведке.

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