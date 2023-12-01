Британская разведка: рф планирует наладить серийное производство беспилотных надводных аппаратов
россия планирует начать серийное производство беспилотных надводных аппаратов в 2024 году, стремясь сравняться с Украиной в потенциале беспилотных морских ударов.
Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году
В Украине зарегистрировано 158 803 случая ВИЧ-инфекции, из них 9 769 – в 2023 году.
Палата представителей США приняла законопроект о блокировании доступа Ирана к 6 млрд долларов
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который блокирует размораживание 6 миллиардов долларов для Ирана, ссылаясь на поддержку Тегераном нападений ХАМАС на Израиль. Законопроект имеет целью предотвратить финансирование терроризма, за него проголосовали 307 человек, против - 119.
Отдельные представители ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, тем не менее - цены на нефть падают
Только 6 из 20 стран-членов ОПЕК+ согласились на предложение России и Саудовской Аравии по значительному сокращению добычи нефти, но цены на нефть все равно упали: нефть марки Brent подешевела на 18 центов.
Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в зажжении Национальной рождественской елки.
В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет
Археологи в Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, обнаружили 40 древних гробниц, зданий на сваях и колодцев, датированных 4500-5500 годами, проливающих свет на переход от культуры Сунцзе к культуре Лянчжу.
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
Политический эксперт Александр Кочетков прогнозирует дальнейшие коррупционные скандалы в военном продовольственном секторе после разоблачения чиновников на Киевщине и предлагает системные изменения для уменьшения мошенничества.
Осмотрел обломки российских ракет и БПЛА, оценил профессионализм экспертов: посол Израиля в Украине посетил КНИИСЭ
Посол Израиля в Украине Бродский посетил Киевский институт судебных экспертиз, где осмотрел обломки российских ракет и БПЛА.
В Украине будут судить российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддерживает вторжение рф
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию России против Украины.
Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ
Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.