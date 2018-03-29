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Британская полиция назвала место отравления Скрипаля

Британская полиция назвала место отравления Скрипаля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Самая высокая концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены бывший полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском городе Солсбери, была обнаружена на входной двери их дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление британской полиции.

"В результате детальной судебной и научной экспертизы детективы полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по их адресу", - сообщили в британской полиции.

Правоохранители добавили, что детективы будут продолжать фокусировать свое расследование на доме Скрипалей в ближайшие недели и, возможно, месяцы по мере продолжения расследования. Также они будут проводить тщательный обыск в районе возле этого дома в рамках расследования.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

Москва пообещала ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

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