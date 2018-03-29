Британська поліція назвала місце отруєння Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Найвища концентрація нервово-паралітичної речовини, якою були отруєні колишній полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському місті Солсбері, була виявлена на вхідних дверях їхнього будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву британської поліції.
"У результаті детальної судової та наукової експертизи детективи вважають, що Скрипалі вперше вступили в контакт з нервово-паралітичною речовиною за їхньою домашньою адресою. Фахівці виявили найвищу концентрацію нервово-паралітичної речовини на вхідних дверях за їхньою адресою", - повідомили в британській поліції.
Правоохоронці додали, що детективи будуть продовжувати фокусувати своє розслідування на будинку Скрипалів у найближчі тижні і, можливо, місяці, зважаючи на те, як просуватиметься розслідування. Також вони будуть проводити ретельний обшук у районі цього будинку в рамках розслідування.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені у непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів.
Москва пообіцяла відповісти кожній країні на видворення російських дипломатів.