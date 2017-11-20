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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 3218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 18623 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 32783 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 39697 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 38723 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100552 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Великобритания не рассматривает возможность предоставления летального вооружение Украины

Великобритания не рассматривает возможность предоставления летального вооружение Украины

Киев  •  УНН

 • 12597 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Великобритания пока не рассматривает возможность предоставления летального вооружение Украине, но продолжит оказывать помощь в военной сфере. Об этом сегодня в ходе конференции в Киеве заявила заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи, передает корреспондент УНН.

"Мы сохраняем свою военную помощь Украине, постоянно ищем пути усиления помощи, но не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружение", - сказала Фейзи.

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При этом она добавила, что английская сторона в дальнейшем будет поддерживать проведение украинской стороной реформ в военной сфере.

Как сообщал УНН, Сенат США утвердил выделение средств на летальную оружие для Украины.

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