Великобритания не рассматривает возможность предоставления летального вооружение Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Великобритания пока не рассматривает возможность предоставления летального вооружение Украине, но продолжит оказывать помощь в военной сфере. Об этом сегодня в ходе конференции в Киеве заявила заместитель посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи, передает корреспондент УНН.
"Мы сохраняем свою военную помощь Украине, постоянно ищем пути усиления помощи, но не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружение", - сказала Фейзи.
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При этом она добавила, что английская сторона в дальнейшем будет поддерживать проведение украинской стороной реформ в военной сфере.
Как сообщал УНН, Сенат США утвердил выделение средств на летальную оружие для Украины.