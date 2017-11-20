Великобритания не рассматривает возможность предоставления летального вооружение Украины

"Мы сохраняем свою военную помощь Украине, постоянно ищем пути усиления помощи, но не рассматриваем вопрос предоставления летального вооружение", - сказала Фейзи.

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При этом она добавила, что английская сторона в дальнейшем будет поддерживать проведение украинской стороной реформ в военной сфере.

Как сообщал УНН, Сенат США утвердил выделение средств на летальную оружие для Украины.