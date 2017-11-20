Британія не розглядає можливість надання летального озброєння Україні

"Ми зберігаємо свою військову допомогу Україні, постійно шукаємо шляхи посилення допомоги, але не розглядаємо питання надання летального озброєння", - сказала Фейзі.

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При цьому вона додала , що англійська сторона надалі підтримуватиме проведення українською стороною реформ у військовій сфері.

Як повідомляв УНН, Сенат США затвердив виділення коштів на летальну зброю для України.