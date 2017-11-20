Британія не розглядає можливість надання летального озброєння Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Велика Британія наразі не розглядає можливість надання летального озброєння Україні, але продовжить надавати допомогу у військовій сфері. Про це сьогодні в ході конференції у Києві заявила заступник посла Великої Британії в Україні Хелен Фейзі, передає кореспондент УНН.
"Ми зберігаємо свою військову допомогу Україні, постійно шукаємо шляхи посилення допомоги, але не розглядаємо питання надання летального озброєння", - сказала Фейзі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сенаті США закликали Трампа надати летальну зброю для України
При цьому вона додала , що англійська сторона надалі підтримуватиме проведення українською стороною реформ у військовій сфері.
Як повідомляв УНН, Сенат США затвердив виділення коштів на летальну зброю для України.