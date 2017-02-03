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Бригада ремонтников начала восстановительные работы на месте ЛЭП в районе Авдеевки

Киев • УНН

 • 9494 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Бригада ремонтников уже работает над восстановлением одной линии электропередач, после чего электроснабжение жителям Авдеевки возобновится. Об этом сообщил УНН в эксклюзивном комментарии советник главы Донецкой ВГА Олесь Пограничный.

Бригада ремонтников начала восстановительные работы на месте ЛЭП в районе Авдеевки

"Бригада уже работает на месте разрыва над восстановлением одной линии электропередач. И как только эту линию восстановят, электроснабжение возобновится жителям города Авдеевка", - сказал Олесь Пограничный.

По его словам, следующие шаги в работе планируются в районе Авдеевского коксохима.

"Следующим шагом планируется восстановление Авдеевского коксохимического завода", - добавил он.

Ранее советник главы Донецкой ВЦА О.Пограничный сообщил, что ремонтники не могут пройти к месту разрыва ЛЭП из-за отказа в сопровождении со стороны ОБСЕ.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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