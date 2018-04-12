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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
09:12
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 06:48
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 00:20
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
9 марта, 17:47
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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9 марта, 09:44
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
8 марта, 13:20
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 10:25
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
7 марта, 19:45
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7 марта, 17:42
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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