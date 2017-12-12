Brent торгуется выше 65 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:14, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,47%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,41 доллара за баррель, прибавив 0,72%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 63,11 долл. за баррель.