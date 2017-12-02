Brent торгуется на уровне 63,73 долл. за баррель

По данным издания состоянию на 9:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,76%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,36 доллара за баррель, прибавив 1,67%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 62,87 долл. за баррель.