Brent торгуется на уровне 63,73 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в субботу утром выросли в цене до 63,73 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:24, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,76%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,36 доллара за баррель, прибавив 1,67%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 62,87 долл. за баррель.