Brent торгуется на уровне 62,87 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:44, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,38%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,58 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 63,41 долл. за баррель.