Brent торгуется на уровне 62,87 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром выросли в цене до 62,87 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:44, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,38%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,58 доллара за баррель, прибавив 0,31%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 63,41 долл. за баррель.