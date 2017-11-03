Brent подорожала до 60,82 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром выросли в цене до 60,82 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,79 доллара за баррель, прибавив 0,46%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 60,54 долл. за баррель.