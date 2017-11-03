Brent подорожала до 60,82 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,79 доллара за баррель, прибавив 0,46%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 60,54 долл. за баррель.